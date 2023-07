Libano: si chiude il trentennio di Salame alla Banca centrale

(ANSAmed) - BEIRUT, 31 LUG - Si conclude oggi, dopo 30 anni ininterrotti alla guida della Banca centrale del Libano, il mandato di Riad Salame, il pluri-inquisito governatore della massima autorità finanziaria del Libano, paese travolto da quattro anni dalla peggiore crisi economica della sua storia.

L'uscita di scena di Salame, in carica dal 1993, due anni dopo la fine formale della guerra civile libanese (1975-91), lascerà un nuovo vuoto istituzionale in un paese da mesi senza capo di Stato e senza un esecutivo nel pieno dei suoi poteri.

Il premier uscente libanese Najib Miqati ha affermato che i quattro vice governatori della Banca centrale non si sono dimessi come avevano in precedenza minacciato ma rimangono al loro posto, "assumendosi le responsabilità" di guidare l'istituto di credito nazionale in assenza di un successore di Salame.

Riad Salame è inquisito in Libano e in diversi paesi europei per illeciti finanziari commessi sin dai primi anni 2000. Egli è stato per tre decenni il custode delle trattative finanziarie e politiche tra i leader confessionali libanesi e tra questa elite e gli apparati politici e istituzionali internazionali.

A lungo stimato e apprezzato sia in patria che all'estero, dal 2019 è indicato da più parti come il corresponsabile del collasso del sistema bancario libanese, palesatosi quattro anni fa col crollo del valore della lira locale rispetto al dollaro.

