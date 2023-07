Israele: sondaggio,solo il 19% soddisfatto del governo Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 LUG - Solo il 19% degli israeliani ha maturato un parere positivo sull'operato del governo Netanyahu, mentre il 62% ha un'opinione negativa. Anche in seno ai sostenitori del Likud (il partito di Benyamin Netanyahu) i pareri negativi superano quelli positivi (41-33). E' quanto emerso da un sondaggio di opinione curato dal free-press Israel ha-Yom. La riforma giudiziaria intrapresa dal governo non pare godere per ora del sostegno del popolo: secondo il 52% essa indebolisce Israele, mentre il 26%ritiene che essa lo rafforzi.

In questo clima di preoccupazione si inserisce oggi un editoriale di Haggai Segal, direttore di Makor Rishon, un quotidiano del sionismo religioso vicino al ministro delle finanze Bazalel Smotrich e al movimento dei coloni. Nel testo - intitolato: 'Non c'è scelta, fermare la riforma subito' - Segal consiglia ai governanti di Israele di "impugnare gli estintori e di spegnere la riforma, fermarsi prima di arrivare all'inferno".

Secondo Segal i governanti hanno sottovalutato "la forza della rivolta e le capacità dei rivoltosi", ossia la ampiezza delle manifestazioni di massa di protesta. "Un buon generale non spreca le risorse per conquistare obiettivi impossibili, ma li aggira e prosegue oltre". Segal indica altri obiettivi, non meno importanti della riforma giudiziaria: la pace con l'Arabia Saudita, la lotta al nucleare iraniano, il confronto con gli Hezbollah, il controllo militare della situazione in Cisgiordania e "il ripristino della pace all'interno di Israele". (ANSAmed).



