Polizia Tel Aviv avverte i dimostranti, pronti gas lacrimogeni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 LUG - La polizia israeliana ha avvertito il movimento di protesta contro la riforma giudiziaria del governo Netanyahu che adotterà stasera a Tel Aviv misure molto più drastiche che non nelle settimane passate "se si ripeteranno aggressioni agli agenti". Lo ha riferito la televisione pubblica Kan secondo cui qualora i dimostranti cercassero di bloccare il traffico stradale gli agenti ricorrerebbero non solo a cannoni ad acqua e ad agenti a cavallo, come avvenuto finora, ma anche a gas lacrimogeni, a granate stordenti e a manganelli. Il ricorso a gas lacrimogeni, che è frequente in Cisgiordania, è considerato molto raro nei confronti di dimostranti israeliani. Anche il ricorso a granate stordenti è ritenuto eccezionale nelle città israeliane.

Ottocento agenti sono stati dislocati nel centro di Tel Aviv, ha precisato l'emittente, mentre in una zona vicina si sta organizzando un corteo di dimostranti. "La nostra protesta non è violenta" ha replicato l'organizzazione Forza Kaplan, che raccoglie gruppi diversi di opposizione al governo. Riferendosi poi ad episodi avvenuti nei giorni scorsi, Forza Kaplan ha aggiunto: "E importante documentare per quanto possibile le violenze degli agenti, in particolare di quanti operano senza segni distintivi". (ANSAmed).



