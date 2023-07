Netanyahu dimesso dall'ospedale dopo l'impianto del pacemaker

Il premier Benyamin Netanyahu è stato dimesso oggi dal centro medico Sheba di Tel ha-Shomer (Tel Aviv), dove nella notte di sabato è stato sottoposto all'impianto di un pacemaker. Lo ha riferito la radio pubblica Kan. Ieri il premier, in un messaggio video, aveva detto agli israeliani di sentirsi in condizioni "eccellenti", ma era rimasto egualmente in ospedale per una "sorveglianza medica".

Netanyahu era stato ricoverato nello stesso ospedale anche la settimana precedente, in seguito ad una disidratatazione. In quella occasione gli era stato installato un apparecchio Holter.





