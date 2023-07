Herzog va in missione da Biden per 'rafforzare le relazioni'

Il capo dello Stato israeliano Isaac Herzog parte oggi per una visita ufficiale di quattro giorni negli Stati Uniti nel corso della quale sarà ricevuto dal presidente Joe Biden, dalla vicepresidente Kamala Harris e dal segretario di Stato Antony Blinken, per poi pronunciare un discorso al Congresso, a camere unite.

Obiettivo della visita - ha spiegato - è "di rafforzare le relazioni e la partnership fra Stati Uniti ed Israele, e di manifestare la profondità dei legami che superano qualsiasi controversia": un velato accenno alle forti divisioni maturate negli ultimi mesi fra Biden ed il premier Benyamin Netanyahu sia per il rilancio della politica di insediamento ebraico in Cisgiordania sia per la riforma intrapresa dal suo governo che rischia di indebolire la autonomia del potere giudiziario.

Netanyahu - che da mesi attende invano un invito alla Casa Bianca - ha incontrato a lungo la settimana scorsa Herzog e gli ha delineato fra l'altro le 'linee rosse' di Israele nei confronti dei progetti nucleari dell'Iran, nell'intento che il Capo dello stato le illustri a sua volta ai dirigenti americani.





