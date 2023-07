Netanyahu rassicura in tv: 'Mi sento molto bene'

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha rassicurato di persona sulle sue condizioni di salute: in tv ha appena detto di "sentirsi molto bene". "Ringrazio tutti per la preoccupazione - ha aggiunto - - mi sento molto bene. Sono stato al sole sul Lago di Tiberiade senza cappello e senza acqua e non è stata un buona idea. Consiglio a tutti di non esporsi al calore e di bere molta acqua", ha spiegato apparendo in buona forma.



Netanyahu è stato ricoverato nel pomeriggio in ospedale a Tel Aviv ''con forti dolori al petto''. Lo ha annunciato l'ufficio del premier stesso spiegando tuttavia che Netanyahu è giunto in ospedale ''in stato di coscienza'' con il suo seguito.

Per ora Netanyahu resterà in ospedale per ulteriori analisi, ha fatto sapere il suo ufficio aggiungendo tuttavia che a una prima valutazione egli ha sofferto di una ''disidratazione'' seguita ad una visita ieri al lago di Tiberiade in ore di forte calura. Oggi, secondo l'ufficio del premier, ha avuto un ''leggero giramento di testa'' e il suo medico personale gli ha consigliato di recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Tel ha-Shomer di Tel Aviv.

Netanyahu è arrivato in auto - e non in ambulanza - in ospedale a Tel Aviv dalla sua residenza privata di Cesarea, distante 50 chilometri, accompagnato dal suo staff. Testimoni nei pressi dell'ospedale hanno riferito - secondo i media - che è entrato camminando, e non in barella.

Malgrado il riposo sabbatico la notizia del ricovero del premier è stata trasmessa da tutte le emittenti nazionali che hanno interrotto la normale programmazione. Al momento restano confermate le manifestazioni contro la riforma giudiziaria in programma stasera, alla fine del riposo sabbatico in tutto il Paese.

