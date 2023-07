Decine di migliaia in piazza in Israele contro riforma giustizia

Decine di migliaia di israeliani si sono riversati oggi in piazza contro la contestata riforma della giustizia per la 28esima settimana consecutiva. Lo riportano i media locali precisando che l'opposizione antigovernativa si è intensificata nelle ultime settimane mentre la coalizione di governo porta avanti i piani per approvare il disegno di legge.

Le manifestazioni di massa odierne si aggiungono a una "giornata di resistenza" convocata per martedì, con gli organizzatori che pianificano azioni di protesta e blocchi stradali in tutto il paese, e ulteriori azioni che si svolgeranno durante la settimana. La giornata della resistenza era stata inizialmente convocata per lunedì ma è stata rinviata.

The Times of Israel scrive che i medici hanno minacciato lo sciopero e che "se il governo non si ferma, sarà invece il sistema sanitario a fermarsi".



