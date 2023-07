Iran: Khamenei critica la democrazia liberale, 'è ingannevole'

La Guida Suprema dell'Iran Ali Khamenei ha criticato la democrazia liberale occidentale sostenendo che si basa su atteggiamenti ingannevoli nell'affrontare le questioni politiche ed economiche del mondo mentre coloro che sostengono di essere democratici e liberali in realtà non lo sono. Esiste uno scontro tra il sistema islamico e il "fronte globale dell'inganno" che è "camuffato da democrazia liberale", ha detto Khamenei parlando con un gruppo di predicatori a Teheran, come riporta Irna.

La Guida Suprema ha sostenuto che non basta difendere passivamente le proprie posizioni ma è necessario attaccare le basi intellettuali degli avversari. "È necessario essere all'offensiva. È necessario conoscere la scena, nel senso che devi sapere con chi hai a che fare quando ti trovi di fronte a molte ambiguità nella mente dei giovani", ha aggiunto Khamenei.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA