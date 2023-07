Proteste in Israele contro la riforma giudiziaria, 4 fermi

Migliaia di dimostranti sono confluiti all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv nel contesto di una serie di manifestazioni nazionali contro la riforma elaborata dal governo Netanyahu che punta ad limitare le prerogative del potere giudiziario rispetto all'esecutivo.

Secondo la televisione pubblica Kan gruppi di dimostranti hanno completamente ostruito l'uscita dall'aeroporto, mentre altri si sono radunati ad uno degli ingressi, affrontati da reparti della polizia che cercano di tenere sgombre le vie di accesso. Secondo gli organizzatori della protesta quattro dimostranti sono stati fermati.

La polizia ha annunciato che adotterà una "tolleranza zero" se la protesta dovesse trascendere. Circa 80 mila passeggeri dovrebbero passare oggi dallo scalo, in partenza o in arrivo.

Finora, malgrado le proteste, tutte le partenze si svolgono regolarmente.