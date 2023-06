Raisi, il mondo islamico non permetterà insulti al Corano

(ANSA) - ISTANBUL, 30 GIU - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che il mondo musulmano non tollererà insulti al Corano, criticando la Svezia per avere permesso una manifestazione davanti a una moschea di Stoccolma nei giorni scorsi dove un uomo ha dato alle fiamme il libro sacro per l'Islam. "Insultare l'interezza dell'amato Corano è un affronto a tutte le religioni divine, all'umanità e ai valori fondamentali amati dalla società islamica che non lo tollererà", ha affermato Raisi, come riporta Tasnim, in un discorso ai fedeli dopo la preghiera del Venerdì a Rafsanjan, in provincia di Kerman. Il presidente della Repubblica islamica ha aggiunto che il rogo del Corano ha fatto soffrire fedeli di varie religioni. "Coloro che commettono questi insulti contro i valori sacri si oppongono fondamentalmente ai principi della libertà", ha affermato Raisi. (ANSA).