'Le donne iraniane potranno in futuro andare allo stadio'

Il Consiglio di Sicurezza nazionale dell'Iran ha deciso di permettere in futuro alle donne di entrare allo stadio per seguire eventi sportivi. Lo ha fatto sapere Mehdi Taj, il presidente della Federazione del Calcio iraniana, come riporta la Bbc Persian, aggiungendo che è stato formato un gruppo di lavoro per l'attuazione di questa decisione composto da rappresentanti del ministero dell'Interno, del ministero dello Sport e della Federcalcio.

Dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979 l'accesso agli stadi per le donne è stato quasi sempre proibito, mentre negli anni scorsi in alcune occasioni è stato permesso alle donne di entrare, anche dopo frequenti richieste in tal senso da parte della Fifa. Le autorità iraniane hanno affermato varie volte che per permettere alle donne di entrare sarebbe necessario apportare delle modifiche strutturali agli stadi.