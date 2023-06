Israele avanza piani per 5.700 nuove case in Cisgiordania

(ANSA) - TEL AVIV, 26 GIU - Le autorità israeliane del governo di destra di Benyamin Netanyahu hanno dato il via libera all'avanzamento dei piani - che sono in diverse fasi - per la costruzione di circa 5.700 nuove case in Cisgiordania. Secondo l'ong 'Peace now' si tratta di un record visto che in meno di sei mesi del 2023 sono stati avanzati piani per più di 13.000 case in Cisgiordania contro le oltre 4.000 del 2022. Nella nuova tornata ci sono anche le 1.000 case nell'insediamento ebraico di Eli in Cisgiordania annunciate da Netanyahu dopo l'attentato palestinese che provocò 4 morti nel luogo. (ANSA).