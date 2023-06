Golan: Netanyahu accetta richiesta drusi, sospesi i lavori

Saranno sospesi almeno per un settimana i lavori di installazione di una ventina di pale eoliche sulle alture del Golan che nei giorni scorsi hanno innescato duri scontri fra gruppi di dimostranti drusi e la polizia. La scorsa notte, informa un comunicato dell'ufficio del premier, Netanyahu ha telefonato al leader della comunita' drusa in Israele, sceicco Muwafak Tarif, per informarlo della decisione (che restera' in vigore fino alla 'Festa del Sacrificio') e per esprimere la fiducia che nei prossimi giorni sia possibile trovare una soluzione di compromesso.

Netanyahu ha inoltre informato lo sceicco Tarif di aver dato istruzione ai relativi ministeri di agevolare la approvazione di piani regolatori a favore dei drusi della Galilea e del monte Carmelo, in particolar modo per i giovani che abbiano compiuto un servizio militare. In questo modo Netanyahu cerca di placare i fermenti diffusi negli ultimi giorni fra i drusi sia nelle alture del Golan, sia in Galilea.