Ministro degli Esteri iraniano Amirabdollahian visita il Qatar

(ANSA) - TEHERAN, 20 GIU - Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian è arrivato a Doha ieri per discutere con alti funzionari del Qatar riguardo alle relazioni bilaterali come anche dei principali sviluppi a livello internazionale.

Amirabdollahian si trova in visita nel Paese dopo avere ricevuto un invito ufficiale da parte dal premier e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Amirabdollahian ha fatto sapere, con un messaggio su Twitter, che dopo il Qatar si recherà in visita ufficiale in Oman per discutere di accordi già trovati tra i tre Paesi. "Gli Stati vicini all'Iran godono di potenzialità molto grandi a livello economico, commerciale e politico", ha detto Amirabdollahian. (ANSA).