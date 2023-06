Olena Zelenska inizia visita a Tel Aviv

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 GIU - La moglie del capo di Stato israeliano Michal Herzog ha ricevuto oggi a Tel Aviv la first lady ucraina, Olena Zelenska. A questo incontro era presente anche il presidente Isaac Herzog.

Michal Herzog e Olena Zelenska prevedono di visitare poi, presso Tel Aviv, il centro medico per bambini Safra e l'ospedale Tel ha-Shomer. In seguito incontreranno esperti israeliani specializzati nella cura di traumi infantili dovuti a combattimenti e ad altri atti di ostilità.

Secondo la stampa, a questi incontri parteciperanno anche alti funzionari del ministero degli Esteri israeliano e rappresentanti della Unione europea. (ANSAmed).