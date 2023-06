Presentato a Tripoli il libro 'Storia dei francescani in Libano'

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 GIU - Un volume che racconta la storia dei francescani in Libano è stato presentato a Tripoli, nel nord del Paese mediterraneo, nel convento di San Francesco a Mina. Lo ha reso noto Padre Quirico Calella, che da anni dirige il convento tripolino.

Il libro, dal titolo "I francescani di Terra Santa in Libano.

Storia, glorie, speranze", è stato scritto in arabo dal francescano Halim Noujaim ed è stato in seguito tradotto in italiano e arricchito di nuovi testi da Bartolomeo Pirone, docente al Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica (Pisai) di Roma e già professore ordinario di lingua e letteratura araba all'Università di Napoli "L'Orientale".

La presentazione, riferisce Padre Quirico Calella, è avvenuta alla presenza dei due autori, del parroco maronita Rashain Abuna Joe Rizkallah, di Cristina Foti direttrice della Società Dante Alighieri di Tripoli, e di numerose personalità e intellettuali del nord del Libano.

"Questa pubblicazione - si legge nel comunicato del convento francescano - s'inquadra perfettamente nell'ambito dei festeggiamenti per i giubilei dell'arrivo dei francescani in Libano e del passaggio dello stesso San Francesco nel Paese dei cedri nel 1220, festeggiamenti ritardati a causa della pandemia". (ANSAmed).