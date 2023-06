Khamenei, 'i think tank occidentali dietro le recenti rivolte'

(ANSA) - TEHERAN, 04 GIU - "Le recenti 'rivolte' avvenute nel Paese sono state progettate dai think tank occidentali e dal supporto finanziario, mediatico e militare delle organizzazioni di sicurezza dei Paesi occidentali": lo ha dichiarato il leader iraniano, Ali Khamenei, intervenendo a una cerimonia tenuta in occasione del 34mo anniversario della morte del fondatore della Repubblica islamica Rouhollah Khomeini.

"Durante gli scontri, alcuni statisti stranieri di alto rango si sono persino fatti fotografare accanto ai dissidenti", ha detto il leader, aggiungendo: "Questi 'stupidi' statisti hanno commesso un errore pensando che i loro complotti fossero riusciti a porre fine alla Repubblica islamica". Tuttavia, il Basij (la forza paramilitare delle Guardie Rivoluzionarie), "che opera in tutte le organizzazioni, comprese le università, ha vanificato le trame dei nemici e ha posto fine alle rivolte", ha sottolineato il leader.

Deplorando le politiche dei precedenti presidenti riformisti, Ali Khamenei ha affermato: "Pensavano che concedendo privilegi all'Occidente e facendo un piccolo passo indietro rispetto alle nostre cause, i nemici non ci avrebbero creato ulteriori problemi, ma si sbagliavano". "La nostra posizione contro l'arroganza globale (riferita agli Stati Uniti e ai Paesi occidentali in Iran) non è cambiata e non cambierà", ha sottolineato. (ANSA).