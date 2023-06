Il principe ereditario di Giordania sposa Rajwa

(ANSA) - TEL AVIV, 01 GIU - Il principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II di Giordania ha appena sposato la cittadina saudita Rajwa Khaled Al-Seif. Le nozze - alle quali hanno assistito tra gli altri la first lady Usa Jill Biden, l'erede al trono britannico William e la consorte Kate - si sono svolte nello Zahran Palace di Amman.

Prima della cerimonia, ad accogliere gli invitati nel Palazzo sono stati re Abdallah II e la moglie Rania, entrambi apparsi molto emozionati durante la celebrazione. La sposa (29 anni) era in un lungo abito bianco tenuto da due damigelle mentre il principe ereditario in alta uniforme militare. Ora gli sposi si recheranno al Palazzo Al Husseiniya dove re Abdallah e la regina Rania ospiteranno un grande ricevimento di nozze, seguito da una cena ufficiale in onore del principe ereditario e della consorte che, dopo il matrimonio, è diventata la nuova principessa ereditaria. (ANSA).