Sudan: scontri intensi nel Darfur, ma la tregua fa progressi

(ANSA-AFP) - KHARTOUM, 26 MAG - Gli scontri in Sudan proseguono nonostante la tregua settimanale entrata in vigore lunedì, investendo la regione occidentale del Darfur. Lo hanno riferito testimoni, mentre gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita - negoziatori dell'accordo - hanno parlato di "progressi" sul fronte del rispetto del cessate il fuoco, giunto al suo quarto giorno. Si tratta dell'ennesima intesa violata dallo scoppio della guerra civile tra l'esercito regolare e le forze di supporto rapido (Rsf), che dopo attacchi e raid aerei si accusano reciprocamente di mancato rispetto della tregua.

In un comunicato congiunto, gli Usa e i sauditi "hanno messo in guardia le parti da ulteriori violazioni" della tregua.

Washington ha minacciato sanzioni per le violazioni rilevate. La tregua è mirata a fornire assistenza umanitaria ai civili intrappolati nei combattimenti e alle prese con la carenza di beni essenziali.

Il conflitto è scoppiato lo scorso 15 aprile, e ha provocato 1.800 vittime e oltre un milione di sfollati, secondo i dati dell'Onu. (ANSA-AFP).