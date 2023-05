Iran, 'sanzioni e pressioni non ci possono fermare'

(ANSA) - TEHERAN, 23 MAG - "Sanzioni tiranniche e pressioni non possono fermare l'Iran". Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo indonesiano Joko Widodo a Jakarta, come riporta Irna.

Raisi, che è arrivato nella capitale dell'Indonesia questa mattina, si è espresso in questi termini dopo che ieri l'Unione europea (Ue) ha annunciato nuove sanzioni contro le Guardie della Rivoluzione iraniana, ala paramilitare ed economica della Repubblica islamica. "L'Iran e l'Indonesia ritengono che dovrebbe esserci una dura lotta contro l'unilateralismo nella regione e nel mondo", ha aggiunto il presidente iraniano. "I due Paesi hanno deciso di rafforzare i legami commerciali in valuta nazionale. Anche l'interscambio economico aumenterà arrivando a 20 miliardi di dollari. Nel 2022, gli scambi commerciali tra Iran e Indonesia hanno superato i 257 milioni di dollari", ha aggiunto Raisi. Durante la visita, sono stati firmati 11 documenti riguardo alla cooperazione tra Teheran e Jakarta in vari settori tra cui quello del petrolio e del gas. (ANSA).