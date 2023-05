Esercito, 'a Nablus palestinesi hanno sparato ai soldati'

(ANSA) - TEL AVIV, 22 MAG - Nell'operazione nel campo profughi di Balata vicino Nablus, in Cisgiordania, "sospetti armati hanno sparato ai soldati, che hanno risposto": Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono stati anche "confiscati due dei fucili M-16" che "erano in loro possesso".

Nello stesso tempo - ha aggiunto - "sono stati lanciati pietre e ordigni esplosivi contro i soldati". Il portavoce ha poi detto che anche in un'altra operazione a Jenin durante l'arresto di "3 sospetti ricercati" e all'uscita della città è stato aperto il fuoco contro i militari che "hanno risposto". (ANSA).