Al Jazeera, 'baci e strette di mano per Assad alla Lega Araba'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Ogni stretta di mano conta, e il presidente siriano Bashar al Assad ne ha avute in abbondanza al vertice odierno della Lega Araba, insieme ad abbracci e baci, dai suoi ex nemici nella regione". Lo scrive Al Jazeera riferendo della riunione odierna, precisando che "mentre passeggiava nella sede del vertice nella città saudita di Gedda, un raggiante al Assad ha teso le braccia al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che a sua volta ha baciato il siriano".

Assad è stato "riaccolto nella Lega Araba dopo oltre un decennio di isolamento e oggi è stata la prima volta che è stato invitato al vertice dalla sospensione del suo paese in seguito allo scoppio della guerra in Siria nel 2011. Mentre i leader entravano nella sala principale, Assad ha scambiato i saluti anche con il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi", riporta l'emittente televisiva del Qatar.

"Analisti hanno affermato che la riammissione della Siria nella Lega araba è un segnale forte che l'isolamento di Assad sta finendo, riflettendo un importante cambiamento nel modo in cui i Paesi della regione vedono il suo governo, esattamente in contrasto con quelli dell'Occidente". (ANSA).