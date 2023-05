Bibbia ebraica venduta per 38 milioni di dollari da Sotheby's

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Una Bibbia ebraica di 1.100 anni fa è stata venduta da Sotheby's per 38,1 milioni di dollari, il record di sempre per un libro o un manoscritto mai apparsi a un'asta.

Il Codice Sassoon, apparso sul mercato per la prima volta in oltre 30 anni, è stato acquistato dall'ex ambasciatore americano in Romania, Alfred Moses, e dalla sua famiglia e donato all'Anu Museum of Jewish People di Tel Aviv.

Ci sono voluti solo quattro minuti per raggiungere la cifra da record. Il Sassoon è stato pagato più del Codice Leicester di Leonardo, che nel 1994 era costato a Bill Gates 30,8 milioni di dollari. (ANSA).