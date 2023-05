Ripreso lancio razzi da Gaza contro Israele, 15 nel sud

E' ripreso il lancio di razzi, circa 15, da Gaza verso le comunità israeliane a ridosso della Striscia dopo una pausa di quasi 13 ore. Uno di questi - secondo il portavoce delle comunità di confine - è caduto su una serra ma senza procurare vittime. Gli altri - secondo la stessa fonte - o sono stati intercettati dall'Iron Dome o sono caduti in zone aperte. L'ultimo lancio dalla Striscia risale alle 22 (ora locale) di ieri sera.

In seguito al lancio di razzi da Gaza, sirene di allarme risuonano in diverse localita' vicine a Gerusalemme. In particolare le sirene risuonano a Beit Shemesh ed - in Cisgiordania - nella zona di insediamento ebraico del Gush Etzion e nella città-colonia prevalentemente ortodossa di Beitar Illit. Secondo la radio pubblica, si sentono echi di esplosioni.