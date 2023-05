Gb mette sotto scorta la dissidente iraniana Masih Alinejad

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "E' stato sorprendente perché so che gli inglesi sono un po' rilassati quando si tratta di minacce di morte": è questo il commento a caldo di Masih Alinejad, la giornalista e attivista dissidente iraniana che è stata messa sotto scorta nel Regno Unito dopo aver ricevuto minacce di morte. Lo riporta il Guardian.

Alinejad, 46 anni, vive in esilio dal 2009. Grazie ai suoi quasi 9 milioni di follower su Instagram, da settembre scorso è tra le voci più forti della lotta contro l'imposizione dell'hijab in Iran e, più in generale, contro il regime. Fino a sabato sarà in Gran Bretagna per incontrare dei legislatori e per sostenere il riconoscimento del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica come organizzazione terroristica. A causa di alcune minacce di morte che la polizia britannica ha definito "credibili", l'attivista è stata messa sotto scorta.

Così, dopo aver finito l'intervista nel corso del programma "Piers Morgan Uncensored", Masih Alinejad si è trovata davanti la polizia metropolitana. Il loro messaggio: "Dacci i tuoi programmi, dobbiamo sapere tutto in anticipo per preparare le misure di protezione".

"Questo mostra che la Repubblica islamica sta sfidando il governo britannico sul suolo del Regno Unito - ha commentato l'attivista - non sono così spaventata per la mia vita, sono già sopravvissuta a un tentativo di rapimento e a cospirazioni per il mio omicidio". (ANSA).