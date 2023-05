Gaza: nuovi raid di Israele, ucciso un altro leader della Jihad

(ANSA) - GAZA, 11 MAG - Israele ha eliminato stanotte prima dell'alba un leader militare della Jihad islamica palestinese in un nuovo attacco nella Striscia di Gaza che ha causato anche altre due vittime, secondo le autorità locali.

In un comunicato le Brigate al-Quds, braccio armato della Jihad islamica, hanno annunciato che "Ali Ghali, comandante di un'unità di lancio di razzi, è stato assassinato nel sud della Striscia". La parte superiore di un edificio sarebbe stata distrutta da quest'ultimo attacco israeliano a Khan Younis e secondo fonti mediche palestinesi anche altre due persone sono rimaste uccise. Le vittime sono tutti membri della Jihad islamica, ha affermato da parte sua l'esercito israeliano in un comunicato confermando che "aerei da combattimento hanno preso di mira" Ghali mentre "si nascondeva in un appartamento".

L'attuale escalation è la più grave tra i gruppi armati palestinesi a Gaza e Israele dall'agosto 2022. (ANSA).