Sirene di allarme vicino a Tel Aviv e in alcune sue zone

(ANSA) - TEL AVIV, 10 MAG - Le sirene di allarme anti missili stanno risuonando nell'area della grande Tel Aviv, in specie a Ramat Gan e Givataym e in alcuni parti periferiche della città per il lancio di razzi da Gaza. Lo segnalano i sistemi allarme.

La notizia è stata riportata anche dai media. (ANSA).