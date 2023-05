Netanyahu, finora 'arrestati 110 terroristi, numero record'

"Dall'inizio dell'anno, abbiamo sventato e arrestato oltre 110 terroristi, un numero record". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu aprendo la consueta riunione domenicale del governo a Gerusalemme. "Queste azioni antiterrorismo - ha proseguito - comportano operazioni complesse, tra cui entrare nel cuore delle città, riducendo al minimo le vittime tra le nostre forze e i non combattenti, e in effetti, il 90% delle vittime da parte palestinese sono terroristi". "Vorrei sottolineare ai membri del governo che questo è un risultato internazionale. È dubbio - ha spiegato - che altre forze militari e di sicurezza sarebbero in grado di ottenere lo stesso risultato in aree di combattimento che sono sature di civili, ma le nostre forze lo stanno facendo, e meritano davvero ogni lode e rispetto".

"Ogni terrorista sa che pagherà un prezzo. Il lungo braccio di Israele troverà chiunque cerchi di danneggiare i nostri cittadini", ha aggiunto.