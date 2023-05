Media, cessate il fuoco tra fazioni Gaza e Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 03 MAG - Le fazioni armate a Gaza e Israele hanno raggiunto un cessate il fuoco dopo la tensione tra le parti seguita alla morte in carcere, durante lo sciopero della fame, di un esponente della Jihad islamica. Lo riportano fonti palestinesi citate da al Jazeera e da altri media internazionali secondo cui il cessate il fuoco è in atto dopo una serata di tensione tra le parti. Secondo le stesse fonti, la mediazione è stata favorita dall'Egitto, dal Qatar e dall'Onu.

Al momento non c'è conferma in Israele anche se la situazione nel sud del Paese appare tranquilla al momento. (ANSA).