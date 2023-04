Il presidente iraniano Raisi in visita mercoledì a Damasco

(ANSA) - TEHERAN, 30 APR - Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, effettuerà una visita di Stato di due giorni a Damasco mercoledì su invito del collega siriano Bashar al-Assad. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Irna.

L'ambasciatore iraniano in Siria, Hossein Akbari, ha affermato che la visita di Raisi, il cui programma non è stato reso noto, è di grande importanza a causa degli sviluppi in corso nella regione. (ANSA).