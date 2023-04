Iran sanziona individui dell'Ue e della Gran Bretagna

(ANSA) - ISTANBUL, 25 APR - L'Iran ha sanzionato 11 individui e un'entità dell'Unione europea (Ue) e 6 individui e tre entità della Gran Bretagna in risposta alle sanzioni imposte ieri da Londra e Bruxelles contro le Guardie della Rivoluzione iraniana per violazioni dei diritti umani durante le repressione delle proteste anti governative iniziate a fine settembre. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri di Teheran, come riporta Tasnim. (ANSA).