Israele: sondaggio, il partito di Gantz supera il Likud

TEL AVIV - Il partito centrista 'Unione Nazionale' di Benny Gantz ha superato per la prima volta il Likud di Benyamin Netanyahu in un sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano Maariv che conferma un progressivo indebolimento nella opinione pubblica della attuale coalizione di governo.

Nel sondaggio 'Unione Nazionale' riceve 27 seggi (sui 120 della Knesset), e supera così il Likud che ne ottiene 26. Al terzo posto un altro partito centrista - 'Yesh Atid' di Yair Lapid - con 19 seggi e poi il partito ortodosso Shas, con 9 seggi. Nettamente ridimensionati anche il 'Sionismo religioso' di Bezalel Smotrich e 'Potere ebraico' di Itamar Ben Gvir, entrambi vicini adesso - secondo il sondaggio - alla soglia di ingresso alla Knesset.

La coalizione di destra presentata in parlamento quattro mesi fa da Netanyahu dispone di 64 seggi: ma secondo i dati raccolti da Maariv oggi ne riceverebbe solo 52.