Yemen: 100 prigionieri di guerra liberati da Arabia Saudita

(ANSAMed) - BEIRUT, 17 APR - Più di 100 prigionieri di guerra sono oggi tornati in Yemen dall'Arabia Saudita come "gesto di buona volontà" ulteriore a seguito di uno scambio di prigionieri, conclusosi ieri e che ha coinvolto più di 900 persone.

Lo riferiscono media panarabi, che citano fonti del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr).

Il Cicr ha fatto sapere che stamani due aerei della Croce Rossa, ciascuno con a bordo 48 prigionieri, sono partiti per Sanaa, la capitale dello Yemen in mano alle forze filo-iraiane Huthi dal 2014, mentre altri otto detenuti si sono imbarcati a bordo di un terzo volo aereo per Aden, la principale città del sud del paese e dove ha sede il governo yemenita filo-saudita.

Le fonti precisano che questa operazione è indipendente dallo scambio di prigionieri effettuato tra venerdì e domenica e che ha coinvolto 973 persone. (ANSAMed).