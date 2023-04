L'Iran invita ufficialmente il re saudita a visitare Teheran

(ANSA) - ISTANBUL, 17 APR - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha ufficialmente invitato il re saudita Salman bin Abd al-Aziz Al Saud a visitare Teheran in seguito all'accordo raggiunto nelle scorse settimane a Pechino con cui i due Paesi hanno ristabilito le relazioni diplomatiche che si erano interrotte nel 2016. Lo ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani, come riporta Tasnim. "Fortunatamente, sono stati fatti passi positivi. I funzionari dei due Paesi hanno accolto molto bene le delegazioni tecniche e le relazioni politiche tra i due Paesi sono state praticamente ristabilite", ha detto Kanani.

Nell'ambito dell'accordo per la riconciliazione, entro il 9 maggio è prevista la reciproca riapertura delle missioni diplomatiche dei due Paesi, chiuse in seguito alla crisi nel 2016 dopo che un gruppo di fondamentalisti aveva attaccato l'ambasciata saudita a Teheran in risposta all'esecuzione della condanna a morte di un predicatore sciita a Riad. (ANSA).