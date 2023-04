L'Iran condanna la scrittrice Iraee a 7 anni di carcere

Golrokh Ebrahimi Iraee, una scrittrice e attivista iraniana, è stata condannata a 7 anni di reclusione, di cui sei per "assembramento e collusione contro la sicurezza nazionale" e uno per "propaganda contro il sistema".

Iraee era stata arrestata a causa delle sue attività sui social media a fine settembre poco dopo le proteste anti governative esplose in seguito alla morte di Mahsa Amini. La scrittrice e attivista ha ricevuto anche un divieto a lasciare il paese per due anni, le è stato confiscato il telefono cellulare e per due anni le sarà vietato iscriversi a gruppi o associazioni. Secondo rapporti pubblicati sui social media, la scrittrice potrà presentare appello contro le condanne ricevute. Iraee era già stata più volte imprigionata in passato, anche a causa di un libro da lei scritto ma che non ha mai ricevuto l'autorizzazione per essere pubblicato e che contesta la pratica di punizione islamica della lapidazione fino alla morte.