Iraq: Sadr annuncia congelamento attività del suo movimento

(ANSAMed) - BEIRUT, 14 APR - Il leader sciita iracheno Moqtada Sadr ha oggi annunciato il "congelamento" per un anno del suo influente e ramificato movimento politico, che aveva vinto le elezioni legislative dell'anno scorso ma che era stato sconfitto nella successiva battaglia politica per il controllo del governo.

L'annuncio è arrivato nel consueto saluto, via social media, di Moqtada Sadr ai suoi seguaci nel venerdì, giorno della preghiera comunitaria islamica.

Sadr, che nell'immediato periodo post-Saddam (2003) aveva guidato un movimento di resistenza armata (Esercito del Mahdi) contro l'occupazione americana, ha oggi assicurato che rimangono attive le attività religiose del movimento e quelle di raccolta fondi della fondazione dedicata al padre di Sadr, il venerato imam Muhammad Sadeq, ucciso nel 1999 nell'ambito della repressione politica decisa dall'allora presidente iracheno Saddam Hussein. (ANSAMed).