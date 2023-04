Incendio in un campo profughi curdo nel nord-est della Siria

(ANSAMed) - BEIRUT, 14 APR - Un incendio divampato in un campo profughi di curdo-siriani nel nord-est della Siria ha causato danni materiali ma non ha provocato vittime. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui le fiamme sono divampate nelle ultime ore nel campo profughi noto come Talaie, nella regione siriana nord-orientale di Hasake.

Nel campo sono ospitati dal 2019 più di 11 mila persone, in larga parte provenienti dalla zona di Ras al Ayn, travolta dalle operazioni militari turche nel nord-est della Siria e risalenti all'autunno del 2019. (ANSAMed).