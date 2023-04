In Kuwait prima annunciatrice tv robot ha tratti occidentali

(ANSAMed) - BEIRUT, 11 APR - Una conduttrice televisiva virtuale, animata dall'intelligenza artificiale, è stata presentata nelle ultime ore in Kuwait, ricco paese petrolifero del Golfo. Si chiama Fedda ("argento" in arabo) e appare come una donna bionda, con occhi chiari e vestita con abiti occidentali.

In un breve video, pubblicato sui canali social del sito di notizie in inglese Kuwait News, Fedda si presenta come "la prima conduttrice in Kuwait che opera con l'intelligenza artificiale".

"Che tipo di notizie preferisci? Sentiamo le tue opinioni!", dice il robot con sembianze di donna, usando l'arabo standard e non la variante araba colloquiale del Kuwait.

Sul sito Kuwait News si afferma che Fedda in futuro potrà parlare nella variante locale di arabo. "Fedda è un antico nome popolare kuwaitiano che vuol dire argento... immaginiamo che i robot siano di metallo", si legge sul sito in inglese.

I capelli chiari e gli occhi azzurri sono stati scelti, spiega il giornale, per "rappresentare tutti" in Kuwait, paese abitato per il 60% da stranieri. Ma di questo 60% di stranieri, il 23% proviene da altri paesi arabi, il 35% da paesi asiatici, l'1% da paesi africani e solo lo 0,7% proviene da paesi occidentali. (ANSAMed).