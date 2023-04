Divieto per ebrei e turisti sulla Spianata fino a fine Ramadan

(ANSA) - TEL AVIV, 11 APR - A partire da domani, gli ebrei e i turisti non potranno salire sulla Spianata delle Moschee (il Monte del tempio per l'ebraismo) in Città Vecchia a Gerusalemme fino alla fine di Ramadan, il mese sacro per i musulmani, 22/23 maggio. Lo ha stabilito il premier Benyamin Netanyahu in base ad una raccomandazione in tal senso del ministro della difesa Yoav Gallant e del capo di stato maggiore dell'esercito Herzi Halevi.

Secondo i media, durante la Pasqua ebraica sono stati oltre 3mila gli ebrei saliti sulla Spianata con un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo del passato anno. (ANSA).