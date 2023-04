Tunisia: Saied, manterrò impegni presi con il popolo

(ANSA) - TUNISI, 09 APR - "Rimarremo fedeli ai martiri che hanno dato la vita per la libertà e la sovranità della Tunisia e per l'indipendenza delle sue decisioni". Lo ha detto il presidente tunisino Kais Saied in occasione della ricorrenza della Festa dei Martiri al memoriale dei caduti di Sejoumi, come riportato dalla stessa presidenza.

Saied ha salutato e discusso con gli alti funzionari presenti alla cerimonia, in particolare il presidente del Parlamento, Brahim Bouderbala, il capo del governo Najla Bouden, il ministro della Difesa, Imed Memmiche, il ministro consigliere del presidente della Repubblica, Mustapha Ferjani e diversi alti ufficiali dell'esercito. Durante i suoi colloqui, il presidente tunisino ha assicurato che farà in modo di mantenere gli impegni presi con il popolo tunisino e che nessun ostacolo intaccherà la sua volontà, e che non sarà possibile tornare indietro. "I nostri mezzi sono molto grandi e possiamo compiere quelli che alcuni considerano miracoli, ha infine sottolineato.

La Tunisia commemora oggi l'84mo anniversario degli eventi del 9 aprile 1938, quando era sotto il giogo della colonizzazione francese. In particolare durante le due manifestazioni popolari per chiedere le riforme e l'istituzione di un parlamento per segnare un nuovo passo verso l'indipendenza, almeno 21 tunisini morirono a causa della repressione degli occupanti.(ANSA)