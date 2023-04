Bombardamenti di Israele sulla Siria dopo il lancio di razzi

(ANSA) - GERUSALEMME, 09 APR - L'esercito israeliano ha annunciato nella notte di aver bombardato la Siria dopo lancio di razzi ieri sera dal territorio siriano verso la parte annessa da Israele dalle alture del Golan.

"L'artiglieria sta colpendo l'area della Siria da cui sono stati lanciati razzi in territorio israeliano", ha detto l'esercito in un breve comunicato. Un totale di sei razzi è stato lanciato dal territorio siriano, secondo Israele.

L'esercito israeliano ha aggiunto di aver utilizzato anche un drone per prendere di mira i dispositivi con cui sono stati lanciati i razzi. Secondo Israele, almeno un razzo è stato intercettato dal sistema antiaereo e due sono caduti in zone disabitate delle alture del Golan Israele conquistò nel 1967 e annesse parte delle alture del Golan siriano, una regione strategica che confina anche con il Libano. Lo Stato ebraico ha recentemente intensificato i suoi raid in Siria, prendendo di mira in particolare le postazioni dei gruppi filoiraniani, suo nemico numero uno. Giovedì una trentina di razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele, ferendo una persona e provocando danni materiali. L'esercito israeliano ha poi affermato che i lanci sono "palestinesi", molto probabilmente del movimento islamista Hamas al potere nella Striscia di Gaza. Israele ha reagito effettuando attacchi a Gaza e nel sud del Libano. (ANSA).