Nuovi bombardamenti di Israele nel sud del Libano

(ANSA) - GERUSALEMME, 07 APR - L'esercito di Israele ha annunciato che sta "effettuando attacchi in Libano", da cui ieri sono stati lanciati più di 30 razzi verso lo Stato ebraico.

Violente esplosioni sono state udite nella regione di Tiro, nel sud del Libano. Israele ha affermato che sta prendendo di mira obiettivi di Hamas, con attacchi iniziati intorno alle 3:30 ora italiana. Un residente del campo profughi palestinese di Rashidieh, presso Tiro, ha affermato che "almeno due proiettili sono caduti vicino al campo". Un corrispondente dell'Afp in questa regione ha detto che una granata è caduta sul tetto di una casa in una piantagione, provocando danni materiali.

Libano e Israele "non vogliono una guerra", ha assicurato oggi la Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) dopo contatti tra le due parti. Le forze di pace hanno invitato "tutte le parti a cessare ogni azione" su entrambi i lati del confine, a seguito degli attacchi israeliani sul Libano che hanno fatto seguito al lancio di razzi verso lo Stato ebraico. (ANSA).