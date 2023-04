Israele ordina richiamo riservisti difese aeree e aviazione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 07 APR - In seguito agli eventi della scorsa notte in Libano e a Gaza, e all'attentato terroristico palestinese avvenuto oggi nella valle del Giordano in Cisgiordania, il capo di stato maggiore israeliano, generale Herzi Halevi, ha presieduto oggi una consultazione di responsabili alla sicurezza. Lo ha reso noto il portavoce militare. Oltre al rafforzamento della truppe regolari dislocate nella zona militare centrale, che include la Cisgiordania, il generale Halevi ha ordinato il richiamo di riservisti inquadrati nelle difese aeree e nell'aviazione. (ANSAmed).