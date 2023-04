Due israeliane uccise in attentato in Cisgiordania

(ANSA) - TEL AVIV, 07 APR - Due israeliane sono state uccise, ed una terza è grave, in un attentato palestinese a colpi d'arma fuoco nella Valle del Giordano, in Cisgiordania. Lo hanno detto l'esercito israeliano e i servizi d'emergenza. La polizia ha aggiunto che "il terrorista è fuggito ed attualmente ricercato".

In un primo tempo si è pensato ad un incidente stradale ma poi sono stati trovati i fori dei proiettili nella carrozzeria dell'auto. (ANSA).