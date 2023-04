Israele: ministro della difesa Gallant resta al suo posto

(ANSA) - TEL AVIV, 03 APR - Il ministro della difesa Yoav Gallant resta per ora al suo posto. Nonostante il licenziamento da parte di Benyamin Netanyahu la settimana scorsa per aver chiesto una pausa nella riforma giudiziaria (poi concessa dal premier), non ha mai ricevuto la lettera formale ed ora fonti dell'ufficio del primo ministro hanno motivato questa situazione "con le attuali tensioni di sicurezza". Una mossa che è stata giudicata da analisti e media come un ripensamento del premier.

L'annuncio del licenziamento di Gallant (difeso anche dall'opposizione al governo) aveva avuto come effetto una spinta alle proteste in piazza contro la riforma che poi spinsero Netanyahu a mettere in pausa parlamentare la legge.

Fonti stampa hanno raccontato il retroscena che Gallant in questi giorni si era detto disposto a chiedere scusa sui tempi della sua uscita ma non certo sui contenuti. (ANSA).