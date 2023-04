Iran: il presidente Raisi accoglie l'invito a visitare Riad

(ANSA) - TEHERAN, 03 APR - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha accettato l'invito da parte del re saudita Salman bin Abd al-Aziz Al Saudd a visitare Riad. "Re Salman ha invitato il presidente e c'è stata una risposta positiva a questo invito, ci auguriamo che possano accadere buone cose", ha affermato il primo vice presidente dell'Iran Mohammad Mokhber, come riporta Mehr.

Il 10 marzo, Iran e Arabia Saudita hanno trovato un accordo in Cina per ristabilire le relazioni diplomatiche che si erano interrotte nel 2016 dopo un attacco da parte di fondamentalisti all'ambasciata saudita di Teheran per protestare contro l'esecuzione di un predicatore sciita a Riad. Nell'ambito del processo di normalizzazione delle relazioni, Iran e Arabia Saudita hanno deciso di riaprire presto le ambasciate nei rispettivi Paesi che erano state chiuse in seguito alla crisi.

(ANSA).