Pasqua: in 20mila a Gerusalemme per la processione delle palme

Oltre 20mila persone hanno preso parte alla consueta processione che ha caratterizzato la Domenica delle Palme a Gerusalemme. Guidata dal Patriarca Pierbattista Pizzaballa la processione è partita alle 14.30 dal Santuario di Bethpage (dietro il Monte degli Ulivi) per arrivare alla Chiesa di S.Anna in Città Vecchia dove il Patriarca si è rivolto ai fedeli esprimendo gioia e soddisfazione per l'evento.

Alla processione - ha testimoniato padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa - hanno partecipato pellegrini e fedeli di tutte le parrocchie, comprese quelle palestinesi. La processione è stata preceduta nella notte scorsa dalle messe svolte al Santo Sepolcro e da quella di officiata stamane sempre da Pizzaballa.

In settimana si attendono le cerimonie liturgiche del Triduo Santo (giovedì, venerdì e sabato) al Santo Sepolcro. Quindi la celebrazione domenica della Pasqua con la messa del Patriarca.

