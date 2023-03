Nucleare: Iran, aperti a colloqui ma non per sempre

(ANSA) - ISTANBUL, 28 MAR - È ancora possibile negoziare per rilanciare l'accordo sul nucleare iraniano raggiunto nel 2015, noto come Jcpoa, ma questo processo non può durare per sempre.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian durante un'intervista trasmessa da Al Jazeera e ripresa da Irna.

Il ministro della Repubblica islamica ha aggiunto che alcuni deputati iraniani hanno in programma di presentare una mozione per stabilire un limite temporale entro il quale il governo potrà portare avanti il negoziato sul rilancio del Jcpoa, mentre da mesi i colloqui si trovano in fase di stallo. Teheran resta impegnata a cooperare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), ha aggiunto Amirbdollahian. (ANSA).