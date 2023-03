Colloquio Riad-Teheran per inizio Ramadan, verso riconciliazione

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - I ministri degli Esteri iraniano e saudita hanno parlato al telefono per celebrare l'inizio del Ramadan, concordando di vedersi "presto" per ratificare uno storico accordo di riconciliazione. Lo ha affermato il ministero saudita in un comunicato pubblicato su Twitter.

Il ministro saudita Faisal bin Farhan Al Saud ha chiamato il suo omologo iraniano Hossein Amir-Abdollahian e i due "si sono scambiati gli auguri in occasione del mese sacro del Ramadan", che inizia oggi in entrambi i Paesi. "I due ministri hanno concordato di organizzare presto un incontro bilaterale per aprire la strada alla riapertura di ambasciate e consolati" nei rispettivi Paesi, si legge nella nota.

Questo incontro sarebbe l'ultimo passo nel ripristino delle relazioni tra i due Paesi rivali, annunciato il 10 marzo e facilitato dalla Cina.

L'Arabia Saudita sunnita e l'Iran sciita hanno interrotto i rapporti nel 2016 dopo che alcuni manifestanti nella Repubblica islamica hanno attaccato le missioni diplomatiche saudite in seguito all'esecuzione a Riad di un famoso religioso sciita.

L'accordo tra le due potenze rivali in Medio Oriente prevede in particolare la reciproca riapertura delle ambasciate, nonché l'impegno di ciascuna a rispettare la sovranità dell'altra e a non interferire negli "affari interni". Impone inoltre l'attuazione di accordi di cooperazione economica e di sicurezza firmati più di 20 anni fa. (ANSA).