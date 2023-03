Israele: Gerusalemme, bloccate attività Voce della Palestina

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 MAR - Il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir (leader del partito di estrema destra 'Potenza ebraica') ha ordinato oggi ad un ufficio di Beit Hanina (Gerusalemme est) di cessare immediatamente le proprie attività per conto della 'Voce della Palestina', la emittente dell'Autorità nazionale palestinese. Lo riferisce la radio dei coloni Canale 7.

La emittente palestinese trasmette da Ramallah (Cisgiordania) e può essere ascoltata anche nel territorio israeliano. Ancora non è chiaro quale impatto concreto possa avere il nuovo provvedimento.

"Non possiamo accettare nè consentire attività di incitamento e di sostegno al terrorismo, non da parte della Autorità nazionale palestinese, nè di altri" ha spiegato Ben Gvir, in un comunicato. "Lo stato di Israele è qua il sovrano - ha aggiunto - e chi cercasse di combatterlo si troverà al di fuori".

